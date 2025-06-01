El temporal 2025 fue bueno para Jalisco y estados de la región como Michoacán y Guanajuato entre otros, sobre todo luego de dos años de sequía, sentencia el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, Mauricio López Reyes.

“Si nos vamos a la característica respecto al promedio, podemos decir que ha sido un buen temporal, ya que las precipitaciones han estado por arriba de lo normal en la mayor parte del estado, salvo la costa. Salvo la zona costera, todo el estado ha estado por arriba de lo normal”.

Investigadores del IAM de la UdeG indican además que las presas de Jalisco se encuentran por encima de su capacidad, lo que confirma que el temporal ha sido bueno. (Por Gricelda Torres Zambrano)