La Red de Centros de Justicia para la Mujer de Jalisco anunció la implementación de talleres durante todo el año en escuelas de distintos niveles educativos, con énfasis en primaria y secundaria, para prevenir la violencia de género.

Es voz de la coordinadora del organismo, Sofía García Mosqueda.

“Lo que queremos es llegar hacia las escuelas de los distintos niveles, no nada más obviamente hablando de primarias, sino de primaria hasta la facultad. ¿Qué es lo que queremos realizar? Charlas, capacitación y sobre todo cuando estamos hablando de fomentar desde la niñez un tema de igualdad ,de respeto para poder erradicar las violencias desde la temprana edad”.

Los talleres se enfocarán en las 10 colonias de cada municipio del Área Metropolitana, así como en Puerto Vallarta, identificadas como focos rojos en materia de violencia de género. (Por Edgar Flores Maciel)