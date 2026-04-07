Aunque aún quedan pendientes en Guanajuato y Baja California, celebra la presidenta Claudia Sheinbaum que transportistas y agricultores hayan levantado los bloqueos carreteros que llevaron a cabo este lunes en varias entidades del país.

“Fueron realmente pocos bloqueos, muchos de ellos se pudo hacer una vía alterna para que no tuvieran tanto problema los vehículos tanto de carga como de pasajeros para poder pasar. En algunos casos levantaron las casetas, creo que el día de hoy todavía quedan tres, o dos en Guanajuato y el otro en Baja California. En el caso de Baja California hay una vía alterna, en el caso de Guanajuato se está hablando con las personas, pero pues realmente no fue lo que habían dicho que iba a hacer y se atiende siempre va a haber diálogo”.

Y advirtió que los apoyos seguirán dándose de manera directa a los productores y no se regresará al esquema de entregarlos a líderes o a las organizaciones gremiales. (Por Arturo García Caudillo)