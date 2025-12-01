El titular de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, informó que el programa de distribución gratuita de medicamentos, operado mediante las Rutas de la Salud, alcanzó ya cobertura nacional.

Detalló que se han entregado más de 86 millones de piezas, con beneficio de 8 mil 440 centros de salud mediante kits prearmados y a 646 hospitales en todo el país.

Destacó que el modelo logístico permite garantizar suministros continuos y mejorar la oportunidad en la atención.