El Gobierno de la República anuncia la puesta en operación de las Farmacias del Bienestar, gracias a la cual los adultos mayores y las personas con discapacidad que son pacientes del programa Salud Casa por Casa podrán surtir sus recetas, como explica el subsecretario de Eduardo Clark.

“Y en la segunda consulta, ya con el personal de Salud, vamos a hacer esto que es no sólo el chequeo, no sólo se les toma la presión, no sólo se les toma el azúcar en la sangre, pero también vamos a emitir recetas para tres casos muy concretos: personas que tengan una enfermedad crónica, principalmente diabetes, hipertensión, pero también dislipidemia, y vamos a, si tienen ellos una receta y nos la presentan, vamos a emitirles una nueva receta gratuita para que puedan ir a surtir su medicamento de manera gratuita y no tengan que gastar de su propio recurso en obtener ese medicamento que mes a mes está consumiendo”.

Para tal efecto se pusieron en marcha las primeras farmacias en el Estado de México, con la intención de que se repliquen en las otras 31 entidades federativas. (Por Arturo García Caudillo)