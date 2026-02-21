El Seguro Social en Jalisco habilitó un macromódulo de vacunación en el Puente Artesanal de Tlaquepaque, con apoyo del Gobierno municipal.
La jornada opera de 8:00 a 14:00 horas y contempla la aplicación de biológicos contra sarampión, influenza y Covid-19 de forma peatonal y en automóvil.
En el sitio se dispone de 3 mil dosis contra sarampión, enfermedad que ha impactado con mayor fuerza a ese municipio desde el inicio del brote.
La delegación estatal llamó a la población a acudir a inmunizarse, al señalar que el proceso toma apenas unos minutos.
También se habilitará otro macromódulo en Zapopan, junto a Plaza Patria.
IMSS instala macromódulo de vacunación en Tlaquepaque
