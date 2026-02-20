La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal revocó el acuerdo del INE que había desechado la queja de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el uso de las siglas “CSP” por parte de la asociación Construyendo Sociedades de Paz.

El tribunal ordenó admitir la denuncia y emitir, en su caso, medidas cautelares.

De manera preventiva, instruyó a la organización que busca constituirse como partido político a no emplear las siglas en su asamblea nacional y utilizar su nombre completo.

La mayoría consideró que el INE no analizó de forma integral la posible afectación planteada por la mandataria debido a que son las mismas siglas