El abasto de medicamentos oncológicos en Jalisco continúa sin regularizarse. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó, mediante una respuesta a una solicitud de transparencia, que el porcentaje general de suministro de este tipo de medicinas en sus unidades, clínicas y hospitales en la entidad es de apenas 61 por ciento.

Esto significa que, en promedio, solo seis de cada diez medicamentos oncológicos están siendo suministrados a pacientes con cáncer en el IMSS Jalisco. La dependencia federal no detalló cuáles son los fármacos faltantes, al señalar que “no se cuenta con información de detalle de piezas suministradas”.

El pasado 26 de junio, el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, reconoció que la Federación únicamente ha abastecido alrededor del 10 por ciento de los medicamentos oncológicos programados para 2026 en Jalisco.

En contraste, el IMSS Jalisco reportó que el abasto general de otros medicamentos alcanza el 91 por ciento. Además, aseguró que durante 2025 se surtieron más de 14 millones de recetas en el estado, quedando únicamente 81 recetas sin surtir o entregadas de manera parcial. (Por Marck Hernández)