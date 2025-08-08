La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró esta tarde el nuevo Hospital Regional del ISSSTE en el municipio de Tlajomulco, un complejo hospitalario que, según las autoridades, es de primer nivel y que tuvo una inversión total de tres mil millones de pesos.

El centro comenzará operaciones el próximo lunes, precisó el director nacional del ISSSTE, Martí Batres, quien detalló sobre la capacidad del complejo en la primera etapa.

“Tendrá 250 camas censables, 262 camas no censables, 63 consultorios, 36 especialidades, equipos modernos de medicina nuclear”.

Inicialmente, operarán los módulos y consultorios de consulta externa, y en los próximos días se pondrá en marcha el área de urgencias.

Durante el evento, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue abucheado por la multitud, lo que llevó a la presidenta Sheinbaum a intervenir para pedir respeto. (Por Edgar Flores Maciel)