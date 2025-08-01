Un tiroteo en el campus de la Universidad Emory, en Atlanta, deja al menos un policía herido y al presunto agresor abatido, informa el Departamento de Policía local.

Testigos reportaron múltiples disparos en los edificios de la casa de estudios mientras comercios cercanos cerraron por precaución.

Las autoridades confirmaron que no hay amenaza de tiroteo activa y que la investigación continúa en la zona.