El gobernador, Pablo Lemus, encabezó este jueves la inauguración de las estaciones El Bethel y Zapotlanejo de Mi Macro Periférico, en coordinación con los municipios de Guadalajara y Tonalá.

El mandatario aseguró que, con estas dos nuevas paradas, el BRT jalisciense se consolida como el sistema de su tipo más extenso de América Latina.

Lemus señaló que la apertura de ambas estaciones representa una promesa cumplida de su administración en materia de movilidad urbana, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y ofrecer un servicio de transporte público digno, rápido y seguro para los habitantes del área metropolitana de Guadalajara.

Las nuevas estaciones amplían la cobertura del corredor hacia zonas del oriente de la ciudad, beneficiando a usuarios que anteriormente debían recorrer mayores distancias a pie para acceder al sistema de transporte masivo.

¡Promesa cumplida!



En conjunto con los municipios de Guadalajara y Tonalá, inauguramos las dos nuevas estaciones de Mi Macro Periférico: El Bethel y Zapotlanejo, consolidando así el sistema de BRT en Latinoamérica más extenso.



Nuestra prioridad es clara: construir una… pic.twitter.com/sP0NxNYTwA — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 28, 2026