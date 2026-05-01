Luego de sesionar por más de 32 horas consecutivas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con la mayoría calificada de Morena y sus aliados, la reforma a la Legipe que permitirá crear una comisión del INE para revisar antecedentes de candidatos a cargos de elección popular. La vice coordinadora del PAN, Noemí Luna, explicó por qué la oposición votó en contra.
“Estamos votando una ley patito, una ley con la que pretenden venderle espejitos a cambio de oro a los mexicanos, dizque una comisión de integridad, con eso van a salvar a México de la intromisión del crimen organizado. Pero ¿qué creen? Esta reforma se queda muy corta porque queda a voluntad de los partidos”.
Por cierto, la mencionada comisión será conformada por tres y no por cinco consejeros, como propuso la presidenta Sheinbaum. El documento pasó al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)
Diputados aprueban que INE revise antecedentes de candidatos
