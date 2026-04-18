El Ayuntamiento de Chapala, en coordinación con la Universidad de Guadalajara, inauguró la Unidad de Atención Primaria del Adulto Mayor, en la que se brindarán servicios integrales a este sector de la población.

El alcalde Alejandro Aguirre destacó que más del 20 por ciento de los habitantes del municipio son adultos mayores, por lo que era prioritario fortalecer su atención.

El espacio permitirá que estudiantes de Gerontología realicen prácticas profesionales mientras atienden a pacientes.