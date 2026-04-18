La crisis en el Estrecho de Ormuz escaló este sábado luego de que fuerzas iraníes impidieran el paso a buques mercantes e incluso abrieran fuego al menos contra dos embarcaciones.

De acuerdo con reportes, la Armada de Irán emitió mensajes de radio en los que ordenaba el cierre total del paso marítimo, en respuesta al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Algunos barcos fueron alcanzados por disparos y obligados a retroceder, mientras cientos de embarcaciones permanecen varadas en la zona, por la que transita el 20 por ciento del petróleo mundial.