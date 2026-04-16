Fue inaugurada en Puebla la Olimpiada Nacional 2026, la competencia deportiva más importante de todo el país y en la que participarán 40 mil deportistas, indica el titular de CONADE, Rommel Pacheco.

“De la Olimpiada Nacional una de sus estrategias es que el deporte llegue a todo el país y la Olimpiada Nacional hace que se juegue desde lo municipal, lo estatal hasta estas fases nacionales. 51 deportes se realizan; 40 mil atletas participan en 7 estados. Puebla es la sede principal, pero también están Nayarit, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, San Luis y Guanajuato”.

Las competencias en las que Jalisco busca su título 25 ya están en marcha y concluirán el 6 de junio. (Por Manuel Trujillo Soriano)