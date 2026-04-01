Entre Amigos de Parranda es un proyecto musical que reúne las voces de Carlos Sarabia, Charly Pérez, Alex Villarreal y Alejandro Ojeda y que surgió con la intención de revivir su etapa en distintas bandas, con la presentación de su nuevo sencillo, la agrupación compartió en entrevista que tomo en cuenta para las nuevas canciones.

“La verdad que me pareció que tenían exactamente el ADN de lo que nosotros habíamos grabado que venían siendo como el seguimiento, de eso que quedamos, que habíamos dejado como pendiente, solo gracias a ti sí da esa vibra, igual que el tema ya viene un segundo tema, por cierto la primera semana de mayo estaremos estrenando un segundo tema ya estamos a punto de meternos a grabar la música del tercer tema, es decir estamos trabajando muchísimo para que eso suceda”.

Aunque por ahora no cuentan con una fecha confirmada en Guadalajara, los integrantes señalaron que han recibido propuestas de diversos recintos y que la presentación en la ciudad sigue en negociación para concretarse oficialmente. Mientras tanto, continuarán con presentaciones en distintos estados de la República Mexicana, para posteriormente llevar el concepto de “Generación R” a escenarios en Estados Unidos. (Por Pilar Gutiérrez)