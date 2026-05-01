El Gobierno de Jalisco inauguró en Tepatitlán el primer Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual del estado.

Con este espacio ya suman cuatro centros especializados en atención al espectro autista en la entidad, junto con los ubicados en Zapopan y Guadalajara.

La obra contará con capacidad para atender a 440 personas, además de beneficiar potencialmente a más de 58 mil habitantes de la región Altos Sur con alguna discapacidad, limitación o condición mental.

Autoridades estatales señalaron que este será el primero de varios centros regionales proyectados para ampliar la atención a personas con trastornos del espectro autista.