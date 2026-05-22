Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, firmaron el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

El objetivo del documento es fortalecer cadenas de suministro, impulsar inversiones y acelerar el crecimiento económico entre ambas regiones.

Señalaron que ahora buscan avanzar hacia una integración enfocada en sostenibilidad, innovación y alta tecnología.

Además, se anunció la creación de un Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Migración, que contempla cooperación judicial y policial para combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas.