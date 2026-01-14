Con una inversión de 100 millones de pesos, este miércoles a las 10 de la mañana se inaugurará la rehabilitación integral de la Plaza de la Liberación, a la cual se le hizo sustitución de pisos, de bancas y de herrería entre otros, explica a Notisistema Douglas Rodríguez Perea, director de Arquitectura y Urbanismo de la SIOP.

“Y en la plaza lo que se hizo fue, primero un ensanchamiento de la plaza. La calle Hidalgo y la calle Morelos tuvieron un ensanchamiento, digamos, utilizamos espacios subutilizados para que la plaza fuera más grande. También generamos una conexión directa con el Teatro Degollado, haciendo que la plaza se extendiera hasta el Teatro Degollado. Y bueno, sustitución de pisos”.

Rodríguez Perea indica que la pasada administración realizó trabajos para el reforzamiento del estacionamiento, lo que permitió la intervención de la Plaza de la Liberación. La obra se realizó en nueve meses. (Por Gricelda Torres Zambrano)