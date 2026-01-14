Con el Programa de Justicia Social, el Fovissste benefició en 2025 a más de 247 mil familias, así lo informa la vocal ejecutiva de este organismo, Jabnely Maldonado Meza.

“Ya cumplimos nuestra primera etapa al cien por ciento en la que se beneficiaron de manera principal a las personas pensionadas y jubiladas; la segunda etapa ya alcanza el 73 por ciento y este 30 de enero vamos a concluir el cien por ciento; y la tercera etapa, que se trata de la reestructura de personas activas lo vamos a concluir el 15 de febrero. Recordemos que el Programa de Justicia Social con el que se condonan y se están resolviendo y liquidando los créditos para el caso del Fovissste comenzó en el mes de mayo después de la publicación del decreto y hemos beneficiado a más de 247 mil familias”.

La cartera vigente del Fovissste alcanzó más de 845,000 créditos. (Por Arturo García Caudillo)