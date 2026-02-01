Con una inversión de 25 millones de pesos, este miércoles el gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro, inauguró la Lonaria en la Fosa de Clavados del CODE Alcalde, algo que los mismos clavadistas habían pedido para poder entrenar con mejores condiciones.

Sobre cumplir con lo que se había prometido, eso dijo el mismo gobernador: “Muy bonito, ellos siempre han dado lo mejor para Jalisco y es nuestra obligación darles lo mejor; hace un año nos habían pedido esta lonaria, sobre todo porque cae fuerte el sol, la lluvia y n tenían las mejores condiciones para entrenar”.

Esto consolida al estado con las mejores instalaciones del país, dijo el entrenador Iván Bautista.

“Jalisco tiene todo, esta alberca ya con la Lonaria, se considera al aire libre eso también le da una facilidad a los clavadistas tapatíos para la ubicación en las vueltas es una situación técnica que ayuda a los clavadistas. Con estas condiciones seguiremos siendo los número 1”.

Bautista informó que Jalisco será la base de la Selección Mexicana para la fecha inicial de la Copa Mundial de Clavados en Montreal, Canadá, del 26 de febrero al 1 de marzo, pues tendrá a un total de 6 integrantes del Code. (Por Martín Navarro Vásquez)