Una intermitencia técnica afectó temporalmente diversos servicios del Gobierno de Guadalajara, lo que generó fallas en oficinas como Catastro; Padrón y Licencias; Tesorería, y Protección Civil, según reportes de usuarios.

La autoridad municipal informó que los sistemas comenzaron a restablecerse de manera gradual y aseguró que en ningún momento se comprometieron los servidores ni las bases de datos.

El Ayuntamiento lamentó los inconvenientes ocasionados y pidió comprensión a la ciudadanía mientras se normaliza por completo la operación en las dependencias afectadas.