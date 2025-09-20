Con la finalidad de que Puerto Vallarta no solo sea un destino de playa sino también de película, autoridades jaliscienses y artistas invitados inauguraron un mural dedicado a la cinta “La noche de la iguana” frente a la Galería de Artistas en el centro de Puerto Vallarta.

Este es el primer mural que se intervendrá en honor al cine que se ha realizado en el puerto, en total serán siete y estarán por toda la ciudad. (Por Katia Plascencia Muciño)