Rusia lanzó este sábado un ataque a gran escala con misiles y drones sobre nueve regiones de Ucrania, que dejó al menos tres muertos y más de 30 heridos.

En Dnipro, un misil impactó en un edificio residencial, mientras que en Kiev se reportaron daños en viviendas y vehículos.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó que Rusia disparó 619 proyectiles, de los cuales fueron neutralizados 583.

El presidente Volodimir Zelenski acusó a Moscú de atacar deliberadamente infraestructura y a la población civil.

Adelantó que se reunirá con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU la próxima semana.