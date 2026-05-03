El Gobierno de México inauguró el Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo, una obra sin peaje que se posiciona como una de las más extensas de América Latina sobre agua.

El proyecto, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, conecta la zona urbana con la hotelera en aproximadamente 10 minutos, reduciendo trayectos que antes podían tomar hasta una hora.

Con una longitud total de 11.2 kilómetros y una inversión superior a los 10 mil millones de pesos, la infraestructura cuenta con tres carriles (incluido uno reversible) y ciclovía, además de funcionar como ruta de evacuación ante emergencias. Se estima un flujo diario de 12 mil vehículos.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, destacó que la construcción incluyó trabajos especializados en zonas lagunares y estructuras como un arco metálico de 100 metros.

Asimismo, se implementaron acciones ambientales como la rehabilitación de manglares y monitoreo del ecosistema.

Como complemento, ya inició la construcción de un distribuidor vial que enlazará directamente con la zona hotelera.