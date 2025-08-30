El Gobierno de Jalisco entregó el nuevo muelle Las Ánimas en Cabo Corrientes, obra que mejorará la conexión turística con restaurantes y la playa.

La rehabilitación incluyó el reforzamiento de 60 pilas con acero estructural, sustitución de 134 trabes, limpieza del fondo marino y la construcción de un andador peatonal, escaleras y luminarias.

El proyecto busca fortalecer la infraestructura turística de la región.