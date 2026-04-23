Colima se viste de manteles largos con la inauguración, este jueves, de tres puentes, uno de ellos, el Libramiento Arco Norte, comunica a la capital del estado con Villa de Álvarez, así lo comenta el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.

“Este puente tiene 600 metros de longitud, seis carriles, en total se hizo en ocho meses, seis inició en julio con obras inducidas y se está terminando en abril. Es una intersección importante, es el tercer anillo, cruza sobre avenida Venustiano Carranza y ayuda a la movilidad entre Colima y Villa de Álvarez. Decía yo, 600 metros de longitud y 430 millones de pesos de inversión”.

También hoy se estrenan el puente de la Presa Las Trancas, en Ixtlahuacán; y el Puente El Chical en Coquimatlán, que junto con el Libramiento Arco Norte suman dos kilómetros de longitud. (Por Arturo García Caudillo)