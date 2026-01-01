Como primeras acciones fueron hechas siete recomendaciones al Gobierno del Estado, entre ellas, la exigencia de garantizar transporte público en zonas de difícil acceso; la creación de políticas en favor de los más vulnerables, y la mejora de condiciones laborales para los choferes del transporte.

Es voz del presidente del observatorio, Enrique Dueñas Rodríguez.

“Donde actualmente el servicio es limitado, irregular o simplemente inexistente, por ello se propone fortalecer la cobertura mediante esquemas que aseguren un servicio suficiente, revisando rutas existentes, identificando zonas en rezago y diseñando soluciones acordes a las necesidades de la población. Esto no solamente es problema de transporte, es un problema de desigualdad”.

El Observatorio de Movilidad también exigió un sistema de evaluación para los chóferes de transporte público. (Por Gustavo Cárdenas)