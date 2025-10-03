La Policía del Estado de Jalisco destruyó un plantío de marihuana con un valor estimado de 73.5 millones de pesos en el municipio de Tequila.

El hallazgo se realizó durante patrullajes en el predio conocido como La Cueva, ubicado en el Camino a El Salvador.

En un terreno de aproximadamente cuatro hectáreas, que era utilizado para el cultivo de maíz, los agentes localizaron alrededor de 70 mil plantas de marihuana con alturas de entre 1.5 y dos metros.

Las autoridades calcularon que la droga asegurada representaba unas 105 toneladas, equivalentes a 21 millones de dosis que fueron destruidas en el lugar para evitar su distribución en el mercado ilegal.

De acuerdo con el reporte oficial, se trata de una de las incautaciones más relevantes registradas en la región en los últimos años. (Por Edgar Flores Maciel)