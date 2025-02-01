Este viernes inició el Mes y la Semana Nacional de Atención para Animales de Compañía.

José de Jesús Segura, director de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud Jalisco, explicó que se cuenta con dos quirófanos móviles para atender a los animalitos de casa.

“El estado de Jalisco es uno de los estados que mayor cirugías aplica en animales de compañía. Para este año tenemos una meta de 55 mil cirugías y, al momento, ya llevamos casi 45 mil cirugías ¿no?. Entonces más las 150 que tenemos por ahí para el día de hoy, la verdad es que se ha trabajado arduamente en la atención y tenencia responsable de nuestros animales de compañía y también comentarles que una parte muy importante es la vacunación”.

La campaña de vacunación y esterilización de perritos y gatitos será aplicada también en el interior del estado. (Por Gustavo Cárdenas)