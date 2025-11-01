Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda de tres niveles en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, y dejó daños en una segunda casa contigua.

El fuego, visible desde varios puntos de la zona, inició minutos antes de la medianoche en el cruce de Guillermo Chávez y Narciso Mendoza.

Bomberos de Guadalajara llegaron tras múltiples reportes ciudadanos y encontraron el inmueble envuelto en llamas, avivadas por material reciclado y objetos acumulados al interior.

Pese a los intentos de los vecinos, el fuego se propagó con rapidez.

Los oficiales realizaron una entrada forzada y trabajaron por más de hora y media para sofocar el siniestro.

Paramédicos de Cruz Verde atendieron a un adulto mayor, habitante del domicilio, quien solo sufrió intoxicación por humo.

Las labores de enfriamiento y remoción se extendieron hasta la madrugada.

La vivienda afectada fue declarada pérdida total, mientras autoridades investigan el origen del incendio, incluyendo versiones vecinales que apuntan a que pudo ser provocado.

No hubo víctimas mortales. (Por Edgar Flores Maciel)