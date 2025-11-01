Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda de tres niveles en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, y dejó daños en una segunda casa contigua.
El fuego, visible desde varios puntos de la zona, inició minutos antes de la medianoche en el cruce de Guillermo Chávez y Narciso Mendoza.
Bomberos de Guadalajara llegaron tras múltiples reportes ciudadanos y encontraron el inmueble envuelto en llamas, avivadas por material reciclado y objetos acumulados al interior.
Pese a los intentos de los vecinos, el fuego se propagó con rapidez.
Los oficiales realizaron una entrada forzada y trabajaron por más de hora y media para sofocar el siniestro.
Paramédicos de Cruz Verde atendieron a un adulto mayor, habitante del domicilio, quien solo sufrió intoxicación por humo.
Las labores de enfriamiento y remoción se extendieron hasta la madrugada.
La vivienda afectada fue declarada pérdida total, mientras autoridades investigan el origen del incendio, incluyendo versiones vecinales que apuntan a que pudo ser provocado.
No hubo víctimas mortales. (Por Edgar Flores Maciel)
Incendio arrasa vivienda en Lomas del Paraíso
Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda de tres niveles en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, y dejó daños en una segunda casa contigua.