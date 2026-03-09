Un incendio que inició en un pastizal se propagó rápidamente hacia el depósito vehicular número 19, en el municipio de Tlajomulco, donde consumió varias unidades almacenadas.

El siniestro se registró sobre la avenida Jesús Michel González, a espaldas del fraccionamiento Los Encinos.

De acuerdo con Bomberos municipales, las llamas se extendieron hacia el corralón debido a los fuertes vientos que se presentaban en la zona.

Como resultado, al menos 30 vehículos fueron consumidos por el fuego, entre ellos 15 motocicletas y 15 automóviles.

Elementos de Protección Civil y Bomberos continúan en el lugar con labores de enfriamiento, luego de que el incendio fue confinado. De manera preliminar, autoridades descartaron personas lesionadas. (Por Edgar Flores Maciel)