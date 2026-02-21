Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan sofocaron el incendio de un camión con cabina registrado en la colonia El Vigía.

El siniestro fue atendido en el cruce de Pino Suárez y Periférico, donde la unidad se encontraba al interior de una pensión y en fase de propagación.

Bomberos controlaron el fuego antes de que generara afectaciones mayores a una bodega y vehículos cercanos, sin que se reporten personas lesionadas.

De manera preliminar, se atribuye el incidente a una posible falla eléctrica o mecánica.