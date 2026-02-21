Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan sofocaron el incendio de un camión con cabina registrado en la colonia El Vigía.
El siniestro fue atendido en el cruce de Pino Suárez y Periférico, donde la unidad se encontraba al interior de una pensión y en fase de propagación.
Bomberos controlaron el fuego antes de que generara afectaciones mayores a una bodega y vehículos cercanos, sin que se reporten personas lesionadas.
De manera preliminar, se atribuye el incidente a una posible falla eléctrica o mecánica.
Incendio de camión en El Vigía no deja lesionados
