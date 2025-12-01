El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que incrementará de 10 a 15 por ciento el arancel temporal aplicado a las importaciones de todos los países, luego de que la Corte Suprema invalidara su programa arancelario.

Trump ordenó primero un gravamen general de 10 por ciento y, posteriormente, decidió elevarlo al máximo permitido por la legislación.

El mandatario defendió la medida como respuesta a prácticas comerciales que, afirmó, han perjudicado a Estados Unidos durante décadas.