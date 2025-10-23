Un tráiler cargado con cientos de botellas de tequila se incendió sobre Periférico Sur, a la altura de Toluquilla, en Tlaquepaque, lo que provocó momentos de pánico y caos vial entre automovilistas y vecinos de la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor del vehículo de carga logró salir ileso tras percibir un olor a cable quemado.

Minutos después, las llamas iniciaron en el motor, consumieron la cabina y se propagaron hacia la caja, donde se encontraba la carga de tequila, lo que avivó el fuego.

El intenso calor generó explosiones de los neumáticos, lo que obligó a cerrar la circulación vehicular mientras vecinos y familias que transitaban por la zona abandonaron sus vehículos para ponerse a salvo.

Bomberos de Tlaquepaque lograron controlar el incendio, que dejó el tráiler en pérdida total, aunque sin personas lesionadas.

La causa preliminar del siniestro apunta a un cortocircuito en el sistema eléctrico. (Por Edgar Flores Maciel)