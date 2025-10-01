Con algunas sorpresas concluyó anoche la Jornada 14 del Torneo de Apertura de la Liga MX. San Luis cazó a Pumas y sacó los tres puntos al imponerse 1-0 en CU con solitaria anotación de Sebastien Salles-Lamonge, con lo que, el equipo de la UNAM ligo 6 partidos sin ganar, sale de zona de play-in y el técnico, Efraín Juárez dice que no les queda más que pelear.

“Vamos a pelear obviamente quedan 9 puntos no está fácil esa es la situación pero el equipo siempre da la cara más allá de que hoy me parece que no se juega bien, no se genera lo que pretendíamos nos vamos con la amargura de la dolorosa derrota en nuestra casa, contra nuestra gente, con un rival directo y más allá de que si nos alcanzará tenemos que pelear”.

Por su parte, Tigres derrotó a domicilio al Pachuca por 2-1 con goles de Juan Brunetta y Diego Lainez por los Tuzos descontó Kenedy y además fueron expulsado Eduardo Gabriel y Oussama Idrissi; por los felinos también vio la tarjeta roja, Marco Farfán.

Mientras que Xolos y Toluca no se hicieron daño al empataron a cero goles en la frontera.(Por Manuel Trujillo Soriano)