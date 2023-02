Intensa movilización de cuerpos de emergencia ocurre esta noche, al reportarse un voraz incendio en una fábrica de la empresa Sabritas en el Periférico Sur a su cruce con avenida de La Llave. No se reportan víctimas, pero el fuego se ha propagado a toda la instalación, destruido vehículos y los daños materiales son millonarios.

Narra la situación el comandante Víctor Hugo Roldán de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco:

“Prácticamente ya tenemos colapso de la estructura y también tenemos una intervención en algunos vehículos de la flotilla de dicha empresa. De momento no tenemos riesgo de propagación afortunadamente”.

Las causas del incendio no han sido determinadas. En las labores de combate de fuego se han sumado elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil, así como bomberos de Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan y Tonalá. (Por Héctor Escamilla Ramírez)