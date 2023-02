El Atlas sumó seis juegos consecutivos sin poder ganar al caer anoche por 1-0 ante Tigres en el estadio Jalisco. Los visitante que terminaron con diez por expulsión de Igor Lichnovsky, sacaron los tres puntos con solitario gol de Nicolás Ibáñez.

En las tribunas la afición se mostró molesta con el mal paso que lleva el equipo rojinegro y la respecto el entrenador de los rojinegros, Benjamín Mora, respondió.

“La afición tiene razón ellos vienen al estadio a ver ganar a su equipo y no lo conseguimos aunque lo intentamos llenado a buscar el partido en cancha neutral, pero la afición está en todo su derecho y yo también estoy molesto por no ganar, entonces no queda más que seguir trabajando y seguir buscando darle alegría muy pronto a la afición que lamentamos no poder haber ganado en este partido”

Tigres mantuvo su etiqueta de invicto en el torneo y con 18 puntos es sublíder en la clasificación general. Atlas se queda con 7 unidades y jugará el próximo miércoles su partido pendiente de la fecha doble ante Cruz Azul en el estadio Azteca.

(Por Manuel Trujillo Soriano)