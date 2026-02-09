Un fuerte incendio se registró esta tarde en una finca ubicada en el cruce de Valentín Gómez Farías y Miguel Ramos Arizpe, en la colonia San Antonio, de Guadalajara.

El siniestro, visible desde distintos puntos de la ciudad, fue avivado por la acumulación de llantas y madera al interior de un inmueble de un solo nivel que era utilizado como carpintería.

Ante el riesgo de propagación, viviendas contiguas fueron desalojadas de manera preventiva.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara trabajaron para controlar las llamas y evitar mayores daños sin que se reporten lesionados.