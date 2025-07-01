El brote de sarampión en Jalisco afectó 13 planteles más al cierre del fin de semana, con lo que suman 43 escuelas con incidencias, informa la Secretaría de Educación de la entidad.

En coordinación con la Secretaría de Salud, se determinó implementar clases virtuales únicamente en los grupos donde se confirmó contagio, para evitar nuevos casos.

El titular de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, precisó que solo en cinco planteles fue necesario suspender todo el turno y migrar completamente a la modalidad virtual.

Las escuelas con incidencias se concentran principalmente en Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Zapopan.