Un incendio registrado la mañana de este sábado en una dulcería ubicada junto al Mercado Corona movilizó a cuerpos de emergencia en el centro de Guadalajara.

El siniestro ocurrió en un local situado en la calle Independencia, en su cruce con Santa Mónica, luego de que comerciantes reportaran la salida de humo al número de emergencias.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara acudieron al sitio para controlar el fuego y evitar que se propagara a otros negocios de la zona comercial.

Como medida preventiva se cerró la circulación en la calle Independencia.

Autoridades informaron de forma preliminar que el establecimiento estaba vacío, por lo que no se reportaron personas lesionadas.