El pedalista mexicano Isaac del Toro quedó en tercer lugar en la carrera Strade Bianche en Italia y estuvo a punto del segundo sitio pero lo perdió a un solo kilómetro de la meta, pero alcanzó a subir al podio tras 203 kilómetros en Siena, Italia.

El primer lugar fue para el esloveno Tadej Pogacar y el tercero para el francés Paul Seixas.

Esto representa el

Comienzo de la temporada en Europa para el torito quien ya brilló al ganar el tour ciclista en Emiratos Árabes Unidos. (Por Martín Navarro Vásquez)