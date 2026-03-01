Un incendio registrado en un edificio de 27 pisos en Manhattan, cerca de la Quinta Avenida, generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones viales en plena celebración del Día de San Patricio.

El fuego se originó en la parte superior del inmueble, presuntamente en el sistema de climatización, lo que provocó una densa columna de humo.

Elementos del Departamento de Bomberos y la Policía neoyorquina acordonaron la zona y desalojaron a trabajadores del edificio, actualmente en remodelación.

Las autoridades reportaron cierres de calles y retrasos en el transporte público en los alrededores de la calle 43 y la Avenida Madison. (Foto: @FDNY)