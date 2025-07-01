Existen por lo menos 40 impugnaciones en estudio sobre los criterios de paridad para la postulación de aspirantes para las elecciones del 2027, a las que se podría sumar la última decisión del Tribunal sobre Zapopan, explica la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula Ramírez.

“Bueno, se tienen cuatro días para esta impugnación y los tribunales no tienen propiamente un plazo para responder o resolver estas cuestiones, pero estamos confiadas, confiados en que este tendrá que ser un proceso expedito porque ustedes recordarán, estos lineamientos fueron aprobados desde junio del año pasado”.

El Tribunal Electoral ratificó la semana que en ocho municipios de Jalisco serán postuladas a las alcaldías solo mujeres, pero en el caso de Zapopan, que esta deberá salir de grupos vulnerables como son indígenas, de la diversidad o con discapacidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)