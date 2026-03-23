El incendio forestal en el paraje Los Asadores, dentro del Bosque La Primavera, dejó más de 200 hectáreas afectadas, según datos preliminares.

El siniestro fue sofocado la noche de ayer tras la labor de cerca de 100 brigadistas de distintas corporaciones, y actualmente continúan trabajos de enfriamiento y vigilancia.

Autoridades descartaron riesgo para la población y la posibilidad de reactivación del fuego.

En los próximos días se realizará una evaluación aérea para determinar la magnitud total del daño.

Debido al incendio, se mantiene una alerta atmosférica en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, con recomendaciones para evitar actividades al aire libre y proteger la salud.