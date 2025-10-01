El grupo Caifanes se presentó la noche de este domingo en la Plaza del Calvario, en Lagos de Moreno, como parte del Festival Cultural y Deportivo 2026; sin embargo, el concierto tuvo momentos de desorden debido a un portazo en la entrada. A través de redes sociales circularon videos donde se observa a una gran cantidad de personas esperando para pasar el filtro de acceso, pero algunos asistentes derribaron las barreras de contención y entraron sin control. Hasta ahora, las autoridades no han informado si hubo personas heridas ni daños mayores durante el evento. (Por Katia Plascencia Muciño)