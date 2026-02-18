Un incendio consume un lote baldío sobre avenida Inglaterra, casi en su cruce con Periférico, en la zona cercana a Verde Valle, en Zapopan.

La columna de humo es visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que provocó la movilización de autoridades municipales y elementos de Protección Civil para contener las llamas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni se ha confirmado si el fuego representa riesgo para viviendas o negocios aledaños.

Las labores para sofocar el siniestro continúan en el lugar.