Un incendio consume un lote baldío sobre avenida Inglaterra, casi en su cruce con Periférico, en la zona cercana a Verde Valle, en Zapopan.
La columna de humo es visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que provocó la movilización de autoridades municipales y elementos de Protección Civil para contener las llamas.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni se ha confirmado si el fuego representa riesgo para viviendas o negocios aledaños.
Las labores para sofocar el siniestro continúan en el lugar.
Incendio en lote baldío genera intensa movilización en Zapopan
Un incendio consume un lote baldío sobre avenida Inglaterra, casi en su cruce con Periférico, en la zona cercana a Verde Valle, en Zapopan.