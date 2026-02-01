En el Play-off de la en la Champions League, el Bodo/Glimt de Noruega sorprendió al vencer 3-1 al Inter de Milan en el juego de Ida y se convierte en la gran revelación del torneo tras derrotado previamente al Manchester City y al Atlético de Madrid.

Por su parte, el Club Brujas de Bélgica rescató un empate 3-3 en la reposición ante Atlético de Madrid. En tanto que, el Newcastle no tuvo piedad del Qarabag de Azerbaiyán al golearlo por 6 a 1 y el Bayer Leverkusen venció 2-0 al Olympiacos. Los juegos de vuelta y que definirán a los clasificados para los Octavos de final, se celebrarán la próxima semana. (Por Manuel Trujillo Soriano)