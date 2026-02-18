Un incendio se registra en un predio baldío ubicado a un costado de un autobaño, en el cruce de las avenidas Acueducto y Federalistas, en Zapopan.

Personal del establecimiento realizó maniobras iniciales para contener el fuego mientras arribaban elementos de Protección Civil y Bomberos municipales, quienes se encargaron de controlar el siniestro minutos después.

La emergencia generó movilización en la zona; hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Las autoridades evaluarán las posibles causas del incendio.