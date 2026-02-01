Sin novedad concluyó el primer simulacro de sismo del año en la Ciudad de México, así lo reporta el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez.

“La policía de la Ciudad de México desplegó 16 mil 451 compañeras y compañeros de sus distintas áreas, todas ellas y ellos apoyados de mil 632 vehículos, cinco motocicletas y quince grúas. También se sumaron diez ambulancias, cinco moto ambulancias y tres unidades de rescate a las labores de atención prehospitalaria coordinadas por la Secretaría de Salud en campo. Se realizaron sobrevuelos con los cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores y todo sin novedad”.

El simulacro se llevó a cabo también en los trece centros de internamiento penitenciarios de la capital. Asimismo, se reporta que el 98.5 por ciento de las 13 mil 998 cámaras y altavoces de la ciudad funcionaron a la perfección. (Por Arturo García Caudillo)